Вес растет незаметно: какие ошибки в питании годами работают против вас
5-tv.ru: вес прибавляется из-за ежедневных привычек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
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Внимание к ежедневным привычкам помогает лучше понимать потребности организма и поддерживать баланс.
Набор веса не всегда происходит из-за очевидного переедания. Иногда лишние килограммы появляются постепенно из-за ежедневных привычек, которые человек даже не замечает: случайных перекусов, слишком больших порций или неправильного режима питания.
Рацион влияет не только на количество калорий, но и на чувство насыщения, уровень энергии и пищевое поведение. Поэтому небольшие изменения в привычках могут играть большую роль в поддержании комфортного веса. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Пропуски приемов пищи могут приводить к перееданию
Одна из распространенных ошибок — долгое отсутствие еды в течение дня. Например, человек пропускает завтрак или обед из-за занятости, а вечером пытается восполнить недостаток пищи.
Сильный голод часто мешает контролировать количество еды. В результате порции становятся больше, а выбор продуктов может быть менее осознанным.
Регулярный режим питания помогает лучше отслеживать чувство насыщения и избегать ситуаций, когда организм требует быстро восполнить энергию.
Слишком большие порции мешают замечать переедание
Даже полезные продукты при большом количестве могут увеличивать общую калорийность рациона.
Проблема в том, что многие люди ориентируются не на реальные потребности организма, а на привычный размер порции. Со временем человек может перестать замечать, что ест больше, чем ему необходимо.
Важную роль играет не только состав блюда, но и его объем.
Скрытые калории в напитках и перекусах
Многие не учитывают продукты и напитки, которые употребляются между основными приемами пищи.
Сладкие напитки, кофе с добавками, выпечка или небольшие перекусы могут казаться незначительными, но при регулярном повторении увеличивают общее количество получаемой энергии.
Особенность таких продуктов в том, что они часто не дают такого же чувства насыщения, как полноценная еда.
Недостаток белка и продуктов с клетчаткой
Рацион, в котором мало белковых продуктов и овощей, может хуже поддерживать чувство сытости.
Белок участвует в важных процессах организма и помогает дольше сохранять ощущение наполненности после еды. Клетчатка, которая содержится в овощах, фруктах и некоторых крупах, также способствует более длительному насыщению.
Если в рационе не хватает таких продуктов, человеку может чаще хотеться перекусов.
Еда под влиянием эмоций
Иногда желание есть связано не с физическим голодом, а с эмоциональным состоянием. Стресс, скука или усталость могут становиться причиной привычки искать утешение в еде.
В такие моменты человек может выбирать продукты с высоким содержанием сахара или жиров, поскольку они быстро дают ощущение удовольствия.
Важно различать настоящий голод и желание изменить свое настроение с помощью еды.
Отсутствие внимания к рациону
Еще одна ошибка — есть автоматически, не замечая самого процесса. Например, перекусывать во время работы, просмотра фильмов или использования телефона.
Когда внимание сосредоточено на других вещах, мозгу сложнее оценить, сколько пищи было съедено и наступило ли чувство насыщения.
Осознанное отношение к еде помогает лучше понимать собственные привычки.
Как изменить питание без жестких ограничений
Для поддержания веса не всегда нужны резкие изменения. Часто полезнее постепенно пересматривать повседневные привычки: сделать питание более регулярным, добавить разнообразные продукты и внимательнее относиться к размеру порций.
Также важно учитывать общий образ жизни: уровень активности, режим сна и стресс могут влиять на пищевое поведение.
Набор веса часто становится результатом не одной ошибки, а сочетания нескольких привычек. Незаметные перекусы, нерегулярное питание и отсутствие контроля за порциями могут постепенно менять рацион в сторону избытка. Внимание к ежедневным привычкам помогает лучше понимать потребности организма и поддерживать баланс в питании.
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