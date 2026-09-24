Первые дни самые сложные: почему после отпуска сложно вернуться в рабочий ритм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если ощущение усталости сохраняется длительное время, проблема может быть не только в возвращении после отдыха.

После нескольких дней или недель отдыха первый рабочий день может оказаться неожиданно сложным. Даже люди, которые любят свою профессию, иногда замечают усталость, снижение концентрации и желание снова вернуться к привычному спокойному режиму.

Такая реакция организма связана не с отсутствием мотивации, а с процессом адаптации. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Организм привыкает к другому режиму

Во время отпуска многие люди позже ложатся спать, меньше используют будильник, больше времени проводят на свежем воздухе и сами выбирают темп дня.

Организм адаптируется к этим условиям: меняется привычный график сна, уровень активности и распределение энергии.

Когда человек возвращается к работе, ему снова приходится перестраиваться. Ранние подъемы, плотный график и большое количество задач требуют дополнительных ресурсов.

Мозгу нужно время, чтобы включиться в работу

Во время отдыха снижается количество рабочих задач, которые необходимо постоянно держать в памяти. Человек меньше планирует, контролирует сроки и принимает сложные решения.

После возвращения к работе мозг снова сталкивается с большим объемом информации: письмами, встречами, задачами и необходимостью быстро переключаться между процессами.

Именно поэтому первые дни могут сопровождаться ощущением рассеянности или снижением продуктивности.

Почему после отдыха может появляться раздражение

Отпуск часто ассоциируется со свободой выбора: человек сам решает, когда проснуться, чем заняться и как провести день. Возвращение к фиксированному расписанию может восприниматься как резкая смена условий.

Кроме того, если после выхода на работу сразу появляется большой объем нерешенных вопросов, уровень напряжения может быстро увеличиться.

Психологи называют такую реакцию естественной адаптацией к изменению привычного образа жизни.

Большой список задач усиливает стресс

Одна из главных причин сложного возвращения — накопившиеся рабочие процессы. После отпуска человека могут ждать сообщения, новые поручения и необходимость быстро восстановить контекст.

Попытка закрыть все задачи в первый же день часто приводит к дополнительному напряжению.

Более комфортный вариант — постепенно возвращаться в рабочий темп, расставляя приоритеты и начиная с самых важных дел.

Как быстрее войти в рабочий ритм

Чтобы адаптация прошла легче, полезно заранее немного изменить режим сна за несколько дней до выхода на работу. Это помогает организму постепенно привыкнуть к новому расписанию.

В первые дни после отпуска стоит избегать перегрузки: лучше распределять задачи по важности, делать небольшие перерывы и не требовать от себя максимальной продуктивности сразу.

Также помогает возвращение привычных рабочих ритуалов: планирование дня, организация рабочего пространства и постепенное включение в текущие процессы.

Почему не стоит игнорировать усталость после отпуска

Если ощущение усталости сохраняется длительное время, проблема может быть не только в возвращении после отдыха. Иногда отпуск показывает, насколько человек был перегружен до него.

Постоянное отсутствие энергии, раздражение и нежелание возвращаться к работе могут быть поводом пересмотреть нагрузку, режим отдыха и баланс между работой и личной жизнью.

Возвращение после отпуска — это еще один период адаптации, а не моментальное включение на прежнюю скорость. Организму и мозгу требуется время, чтобы снова привыкнуть к рабочему ритму. Несколько спокойных дней, разумное распределение задач и постепенное увеличение нагрузки помогают сделать этот переход комфортнее.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.