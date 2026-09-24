«Плата за его заботу»: парень несколько лет насиловал свою спящую девушку

BBC: партнер насиловал женщину во сне в течение нескольких лет

Фото: 5-tv.ru

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Преступления происходили, когда жертва проходила лечение от рака.

Британка Адель Овертон считала Стивена Удена идеальным спутником жизни, пока он не признался в преступлении, которое он совершал, когда она спала. Об этом сообщило BBC.

Пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма о зомби в Ноттингеме. Тогда Адель было 29 лет, а Стивену Удену — 27. Они сначала поддерживали дружеские отношения, а в 2012 году стали парой.

По словам Овертон, первые годы их отношений были счастливыми. Она рассказывала, что Стивен был заботливым, поддерживал ее и помогал в период тяжелых испытаний.

В 2017 году у женщины диагностировали синдром Элерса — Данлоса (группа наследственных заболеваний соединительной ткани), а позже она столкнулась с раком груди. В этот период Уден стал ее опекуном.

«Он делал для меня почти все», — вспоминала Адель.

Однако спустя время женщина начала замечать тревожные изменения в поведении партнера. По ее словам, Стивен стал контролировать ее и иногда говорил окружающим, что она не сможет справиться с некоторыми задачами самостоятельно.

Адель рассказала, что первые подозрения появились в 2020 году во время лечения от рака. По ее словам, однажды она проснулась и обнаружила, что партнер совершает сексуальные действия без ее согласия.

Женщина говорит, что тогда попыталась объяснить произошедшее стрессом и сложным периодом лечения.

По ее словам, ей было легче поверить оправданиям Удена, чем принять мысль о том, что человек, которому она доверяла, мог причинить ей вред.

Позже у Адель появились проблемы со сном и усилились тревожные состояния.

«Думаю, где-то в моей голове мой мозг просто не чувствовал себя в безопасности, пока я спала», — рассказала она.

Признание и расследование

По словам Овертон, Уден признался в содеянном только в 2025 году, когда сам проходил лечение от рака кишечника.

После разговора, который, как утверждает женщина, продолжался два дня, мужчина признался ей в преступлении. Вскоре Адель рассказала о случившемся специалистам на терапии.

После этого в дело вмешалась полиция Дербишира. Старший сержант Элеанор Киртон сообщила, что после разговора с Овертон правоохранители начали расследование.

По словам полицейской, Уден признался в содеянном во время допроса.

«Он сразу же признался, что изнасиловал ее, что очень необычно для наших расследований», — заявила Киртон.

Уден признал вину по двум эпизодам изнасилования и был приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.

При этом Овертон считает, что преступления могли происходить и раньше. По ее словам, мужчина говорил ей о семи или восьми подобных случаях. Однако в суде были рассмотрены только два эпизода.

Женщина также высказывала предположение, что партнер мог использовать ее лекарства, чтобы она не просыпалась, однако доказательств этому в ходе расследования представлено не было.

Сейчас Адель решила рассказать свою историю, чтобы поддержать других людей, которые могут оказаться в зависимости от близких или опекунов.

«Несколько месяцев после того, как я все узнала, я думала, что, может быть, это была своего рода плата за его заботу. Но я не была должна ему эту близость, и никто другой тоже», — сказала она.

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