«Спорили до хрипоты»: Кудрявцева вспомнила о конфликтах с Соседовым после его смерти

Лера Кудрявцева Свспомнила о конфликтах с Сергеем Соседовым после его смерти

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Bulkin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая призналась, что за резкостью критика скрывался ранимый человек.

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на кончину музыкального критика Сергея Соседова, вспомнив их совместную работу в жюри. Об этом 55-летняя телеведущая написала в социальных сетях.

Кудрявцева, входившая вместе с ним в жюри шоу «Суперстар!», отметила, что часто дискутировала с критиком.

«Сидели в одном жюри, спорили до хрипоты, не соглашались друг с другом, возмущались, перебивали друг друга… <…> Господи, какая же это была ерунда», — заявила она.

Кудрявцева подчеркнула, что после выключения камер она прекрасно общалась с коллегой. Она считала, что временами Соседов был невыносим, но при этом всегда оставался очень умным и ранимым.

«Я знала, что за твоей резкостью и категоричностью скрывается совсем другой человек. И мне очень дорого, что я знала именно такого Сережу. Сегодня тебя не стало. Так нелепо. Так случайно. Так несправедливо», — поделилась Кудрявцева.

Соседов погиб в Якутии, куда прибыл возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле Нерюнгри он направлялся на завтрак, оступился на лестнице, упал и ударился головой. Причиной падения 58-летнего телеведущего назвали оторвавшийся тромб. Он скончался во время операции в больнице.

Широкую известность Соседову принесло участие в телевизионных проектах: он был членом жюри различных шоу, преподавал, а также комментировал события российской и зарубежной музыкальной индустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель семьи музыкального критика и журналиста Сергея Соседова проинформировал о возможном месте его захоронения. По словам собеседника агентства, прощание с Соседовым пройдет в Москве, однако точная дата пока не определена — она зависит от времени доставки тела в столицу.

Наиболее вероятным местом погребения называется Перепечинское кладбище в Московской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.