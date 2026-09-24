«Мало знаю об отце»: пасынок Усольцева высказался о тайнах семьи после ее пропажи

Фото: VK.com/Ирина Усольцева/mu30042016

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Данила не связывает историю исчезновения родителей с вопросами наследства и продолжает считать их живыми.

После исчезновения семьи Усольцевых Данила Баталов признался, что некоторые детали жизни его отчима Сергея стали для него неожиданными. Сын пропавшей пары также прокомментировал слухи о возможной второй семье предпринимателя. Об этом он сообщил в студии одного из шоу федерального канала.

Данил не был усыновлен Сергеем Усольцевым?

Данила рассказал, что за время поисков родителей узнал о своем отчиме, которого он называет отцом, много нового. По его словам, некоторые обстоятельства стали для него настоящим открытием.

«За последний год я понял, что я очень мало знаю о своем отце», — сказал Данила Усольцев.

Одной из тем, которую обсуждали после исчезновения семьи, стала информация о том, что Сергей Усольцев якобы не усыновил Данила официально. Сам молодой человек признался, что для него этот вопрос остается не до конца понятным.

«Мало того, мне кажется, факт, что он меня не усыновил, до сих пор неподтвержденный. Мне кажется, что мое свидетельство о рождении, вот которое сейчас показано на экране, оно или старое, или я не знаю. Для меня это загадка и секрет, как так вышло, что я не сын своему отцу?» — рассказал Данила.

Позже он объяснил, что не помнит оформления каких-либо документов, связанных с возможным усыновлением. По словам Данила, он считал Сергея своим отцом и даже в подростковом возрасте хотел сменить фамилию.

«Мне было 12 лет, когда они с мамой начали жить вместе. И я, честно, я не помню, никаких бумаг я не подписывал. <…> Я хотел сменить вот фамилию на Усольцевых еще лет в 16, но я подумал, что я, наверное, останусь при своей фамилии и буду вот свой род продолжать», — рассказал он.

Тайная семья Усольцева

Кроме того, Данила прокомментировал слухи о возможной тайной семье Сергея Усольцева. Ранее обсуждалась версия о том, что у мужчины могла быть внебрачная дочь. Однако сын пропавшего предпринимателя назвал эти предположения выдумкой.

«Бред, как мне кажется. Во-первых, он ездил в командировки не так часто и не так надолго, чтобы проводить время с секретной семьей или вдруг со своей внебрачной дочерью, о которой никто не знает», — заявил Данила.

Журналисты также уточнили, что речь могла идти не о дочери Сергея Усольцева, а о его попутчиках во время зарубежных поездок.

По словам журналистки Анны Соколовой, в этих путешествиях фигурировали одни и те же люди, среди которых была женщина с дочерью. Однако подтверждений родственной связи с Усольцевым не приводилось.

Нужно ли Данилу наследство Усольцевых?

Данила отметил, что не связывает историю исчезновения родителей с вопросами наследства и продолжает считать их живыми.

«Мне, честно, глубоко плевать на наследство. <…> Я не хочу их признавать (погибшими. — Прим. ред.). Я считаю их живыми», — сказал он.

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