Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Целью преступников были стратегически объекты РФ.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил диверсию на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Пресечена деятельность группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов Российской Федерации», — говорится в сообщении комитета.

По их данным, координация диверсантов проходила с территории Украины. Планировалось, что через Белоруссию осуществится транзит оборудования, беспилотников и средств связи участников преступления.

Полученные ведомством материалы были переданы российской стороне. В комитете уточнили, что диверсия была пресечена еще на стадии подготовки. Несколько фигурантов дела задержаны.

Работа по установлению других лиц, причастных к этому преступному замыслу, ведется совместно с российскими спецслужбами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили убийство высокопоставленного чиновника в Москве. Злоумышленниками планировалось взорвать автомобиль, входящий в колонну картежа этого чиновника. Правоохранительными органами был задержан подозреваемый.

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