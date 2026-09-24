КГБ Белоруссии предотвратил диверсию на территории России
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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Целью преступников были стратегически объекты РФ.
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил диверсию на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Пресечена деятельность группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов Российской Федерации», — говорится в сообщении комитета.
По их данным, координация диверсантов проходила с территории Украины. Планировалось, что через Белоруссию осуществится транзит оборудования, беспилотников и средств связи участников преступления.
Полученные ведомством материалы были переданы российской стороне. В комитете уточнили, что диверсия была пресечена еще на стадии подготовки. Несколько фигурантов дела задержаны.
Работа по установлению других лиц, причастных к этому преступному замыслу, ведется совместно с российскими спецслужбами.
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