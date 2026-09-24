Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Координаты замаскированных позиций артиллеристам передали операторы разведывательного беспилотника.

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам и скоплению личного состава ВСУ в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Замаскированные в лесополосах позиции обнаружил расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата. Полученные координаты оперативно направили на командный пункт.

После получения боевой задачи огонь по выявленным целям открыли расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 29-й общевойсковой армии. Обнаруженные позиции ВСУ были полностью уничтожены.

Кроме того, российская артиллерия поразила пункт управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Коломийцы Днепропетровской области. По данным военных, уничтожение объекта лишило ВСУ возможности применять ударные беспилотные аппараты на этом участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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