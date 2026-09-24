На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-месячной Оливии

Фото, видео: 5-tv.ru

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У девочки врожденный порок сердца.

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Праздник, который должен быть самым светлым, для одной семьи стал точкой отсчета. У маленькой Оливии скоро первый день рождения. По всем правилам должны быть торт, шары и радость. Но для девочки самым большим подарком в этот день станет возможность дышать полной грудью и развиваться. Чтобы исправить врожденный порок сердца, нужна сложная и дорогостоящая операция. Сумма огромная — 33 миллиона рублей. Часть уже собрана. И наша с вами поддержка поможет приблизить чудо.

Давайте вместе поможем Оливии. Для этого отправьте СМС с любой суммой на короткий номер 2222. Большое вам спасибо.

Оливия обожает слушать сказки и разглядывать яркие картинки. Она сама уже может говорить «мама» и «папа». Еще малышка любит бассейн, не боится нырять и задерживать дыхание. И всегда на ее лице улыбка.

«Сейчас она супержизнерадостный, миролюбивый ребенок, который любит всех вокруг, все вокруг. Любит играть в прятки, куклы, в мячик», — рассказывает Наталья Рычихина, мама Оливии.

Девочка начинает капризничать только тогда, когда на пальчик цепляют пульсоксиметр. Как родители ни стараются превратить это в игру.

Сложно поверить, что с этой девчушкой что-то не так. Сразу после появления на свет Оливию забрали в реанимацию. На 10-й день сделали первую операцию на сердце. Два с половиной месяца больниц, прежде чем малышка оказалась дома.

«Я бежал домой с ней. Это действительно долгожданный час, долгожданная встреча, когда не по два часа ты находишься у ее кроватки в реанимации, а уже полноценно», — вспоминает Олег Лапенков, отец Оливии.

Теперь они часто и подолгу гуляют, ходят в лес. Оливия любит качаться на качелях, как обычный ребенок. Вот только ей срочно нужна операция.

«Ее плохо сформированный маленький левый желудочек, при участии врачей, при всех их стараниях, будет снабжен всем необходимым размером и функцией. Что будет с сердцем Оливии? Оно будет работать так, как бы работало правильно сформированное детское сердце», — объясняет врач, детский хирург Надежда Раппопорт.

У мозга не будет кислородного голодания, малышка будет развиваться и жить как любой другой здоровый ребенок.

Операция крайне сложная и дорогая. Все лечение стоит более 33 миллионов рублей. Часть суммы уже собрана.

Помочь можем мы, все вместе. Наша цель — 5000000 рублей, которые дадут Оливии шанс на здоровую и нормальную жизнь. Родители девочки верят, что маленькому сердечку их малышки помогут неравнодушные люди.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Оливии, обратившись напрямую в благотворительный фонд.