«Боялся, что она захочет быть актрисой»: Ярмольник о выборе единственной дочери

Ярмольник о дочери: в свое время я очень боялся, что она захочет быть актрисой

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Артист считает свою профессию очень тяжелой и даже жестокой. Он не стал бы помогать родным «по блату».

Актер театра и кино Леонид Ярмольник в беседе с корреспондентом 5-tv.ru порассуждал о своей профессии и возможном будущем своих детей и внуков на сцене. Артист признался — он был бы рад, если бы кто-то из наследников оказался пригоден для этой сферы. При этом он прекрасно осознает, насколько работа тяжела.

«Зная, до какой степени эта профессия трудная, жестокая и невероятно конкурентная, я, например, счастлив, что моя дочка — не актриса. Она художник по стеклу, закончила Строгановку. А в свое время я очень боялся, что она захочет быть актрисой», — рассказал Ярмольник на мероприятии в честь старта нового сезона Института развития интернета (ИРИ).

По собственным словам, Леонид Исаакович не стал бы отговаривать дочь от поступления в театральный институт, но и не помогал бы с поступлением.

«Мне договариваться с театральным институтом, чтобы ее взяли по блату? Этого я сделать не могу, потому что это плохая услуга. А если бы педагогам показалось, что в ней есть таланты и задатки, то тогда вперед», — подчеркнул он.

Ярмольник также отметил, что знакомство с режиссерами не гарантирует ролей — даже детям знаменитостей. Артист уверен, что успех в киноиндустрии — это дело случая. Место в очередном проекте обычно получает тот, кто сумел оказаться в нужное время в нужном месте и подойти по всем параметрам для конкретного персонажа, которого ищет режиссер.

Говоря о детях известных родителей, актер не согласился с тем, что им тяжелее развиваться в профессии из-за груза звездной фамилии и завышенных ожиданий. По его мнению, все зависит от таланта, подходящей роли и удачи. И если представитель актерской династии не справляется с задачей, шансов у него так же мало, как у остальных. Да и выражение «природа отдыхает на детях» встречается не только в актерской профессии, добавил Ярмольник.

У Леонида Исааковича одна дочь от брака с дизайнером Оксаной Афанасьевой — Александра. Она замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым, у пары двое сыновей — Петр и Павел. Ранее в интервью 5-tv.ru Ярмольник рассказывал, как проводит время с мальчиками и разделяет их увлечения.

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