«Я от этого счастлив»: Леонид Ярмольник рассказал, как проводит время с внуками

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актер рад, что наконец может позволить себе жить по принципу «делаю только то, что хочу».

Актер театра и кино Леонид Ярмольник рассказал, как предпочитает проводить свободное время: есть всего лишь два главных занятия, но очень важных — внуки и бильярд. О счастье быть дедушкой артист поведал корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии в честь старта нового сезона Института развития интернета (ИРИ) в московском кинотеатре «Художественный».

«Свободное время сегодня в моей жизни зависит тоже от меня. Если я делаю только то, что я хочу, у меня появляется свободное время. Если я делаю все, что мне предлагают, свободного времени нет. Поэтому я живу по первой заповеди: я делаю только то, что я хочу. Я могу себе уже это позволить», — поделился артист.

С внуками Леонид Исаакович проводит все каникулы, а в учебное время они видятся по выходным. Актер уже много лет живет за городом, на даче, а дети — рядом со школой в Москве.

«Со старшим я люблю смотреть, как он рисует, как он играет на гитаре. Он у меня такой, ну, как бы творческий человек. А со вторым я устаю страшно, но я от этого счастлив, потому что он у меня спортсмен. Я играю в пинг-понг и в футбол», — добавил Ярмольник.

У Леонида Исааковича одна дочь от брака с дизайнером Оксаной Афанасьевой — Александра, она окончила МГХПУ имени Строганова и стала художником по стеклу. Актер не раз говорил — он рад, что дочь не выбрала актерскую профессию, которую он считает очень тяжелой. Александра замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым, у пары двое сыновей — Петр (родился 12 ноября 2014 года) и Павел (родился в 2017 году).

Петр уже попробовал себя в кинематографе — сыграл в сериале «Человек-невидимка из седьмого «Б»» (2024). В 2026-м мальчик снялся в полном метре — семейном фильме «Летом всякое бывает. Побег из «Сколбора». Роль он получил на кастинге до того, как стало известно о его родстве с Ярмольником. Позже дедушку тоже пригласили на эпизод — актер шутил, что это внук пристроил его в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Татьяна Васильева встретила восьмого внука из роддома. О пополнении рассказали сын актрисы Филипп Васильев и его жена Мария Болонкина. Мальчика назвали Иосифом. Теперь Филипп и Мария воспитывают четверых общих детей. У сына актрисы также есть двое сыновей от первого брака, а дочь Елизавета подарила ей двух внуков.

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