В новом сезоне ИРИ запланированы премьеры более 100 проектов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Более 80% зрителей на онлайн-платформах выбирают российское кино.

Сегодня стало известно, какие фильмы вызвали наибольший интерес у российских зрителей. Пятерку лидеров возглавляет мелодрама «Ландыши. Вторая весна». Стартовав в январе, он тут же вырвался вперед по числу просмотров. Это отметили сегодня на презентации нового сезона Института развития интернета.

«С каждым годом проекты становятся все более и более насыщенными и интересными. Если говорить о структуре изменения запроса зрителей, то по-прежнему в моде и исторические, и военные фильмы, но очень растет запрос на детское, подростковое и семейное кино», — сказал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

«Для нас все главные проекты наши, все большие успехи связаны с ИРИ. Из последнего „Трудно быть богом“, в следующем сезоне „Рыцари сорока островов“ по культовому произведению Лукьяненко. Конечно же, „Ландыши“, в конце года выйдут четыре серии, в следующем — третий сезон», — сказал актер, режиссер, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук.

Сегодня также было отмечено, что количество российских проектов растет, а более 80 процентов зрителей на онлайн-платформах выбирают именно наше кино.

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