«Так Бог решил»: Марк Богатырев впервые высказался о разводе с Арнтгольц

Богатырев смирился с разводом с Арнтгольц и продолжает работать с ней в театре

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/038; 5-tv.ru

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Актер заявил, что со временем осознал правильность расставания.

Актер Марк Богатырев впервые прокомментировал развод с Татьяной Арнтгольц. Брак звезды расторгли в конце прошлого года, и тогда никто из них публично не высказывался о расставании. Теперь Богатырев поделился переживаниями с корреспондентом 5-tv.ru перед спектаклем «Тихий Дон» в театре «Русская песня», где они с Арнтгольц играют Григория Мелехова и Аксинью.

«Мне кажется, со временем все люди как-то понимают правильный момент расставания. Просто каждый, конечно, по-разному к этому относится. Ну, совет, не знаю, совет… Наверное, нам надо просто научиться ставить себя на место твоего бывшего супруга или супруги и попытаться понять, а как ему в этот момент», — сказал артист.

Он добавил, что к ситуации стоит относиться с терпением, поскольку все люди разные и у каждого решающие события связаны с определенными чувствами. Тем более, если речь идет об отношениях творческих людей — очень эмоциональных.

«С прошествием времени, когда ты как-то, ну, у тебя это как-то вкладывается где-то, ты начинаешь понимать, что, значит, так должно быть, значит, вот так Бог решил. И надо к этому относиться с пониманием, все просто», — отметил Богатырев.

После объявления о расставании актер не выходил на сцену вместе с бывшей женой — его заменял другой артист. Теперь они вновь играют вместе.

Богатырев и Арнтгольц познакомились в 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела», где играли влюбленных. Химия на экране переросла в реальные чувства. В 2019 году прозвучало предложение руки и сердца — во время совместного отдыха в Таиланде, в день рождения актрисы.

Свадьбу они сыграли тайно в июле 2020 года, а в феврале 2021-го у них родился сын Данила. Для Арнтгольц этот брак был вторым — до этого она была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого у нее есть дочь Мария. Богатырев же стал отцом впервые.

Слухи о разладе появились летом 2024 года, когда совместные фотографии пары исчезли из соцсетей. В декабре 2025-го суд официально расторг брак — инициатором развода выступил Богатырев. После расставания актер улетел в Таиланд, где, по его словам, пытался восстановиться и научиться «принятию себя».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Богатырев посетил кинофестиваль «Короче» в Калининграде в компании блондинки, которую пользователи сети прозвали «копией» Татьяны Арнтгольц. Личность спутницы осталась неизвестной. Актер отказался обсуждать отношения с новой пассией, заявив, что ему нечего рассказать.

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