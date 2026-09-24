Рубио заявил о роли контактов США и СССР в предотвращении «настоящей войны»

Фото: Reuters/Yuki Iwamura

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Госсекретарь США подчеркнул важность диалога на высшем уровне и сегодня.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прямые контакты между Вашингтоном и Москвой в период холодной войны помогли избежать масштабного военного столкновения. Об этом он сказал после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

«Даже в разгар холодной войны, перед лицом угрозы ядерного уничтожения и гибели всего живого на Земле, США поддерживали контакты и проводили встречи с русскими, советскими официальными лицами. И спасибо советским официальным лицам и Богу, что мы это сделали, потому что это предотвратило настоящую войну», — объяснил Рубио.

По словам госсекретаря, стороны должны сохранять возможность диалога и взаимодействия на высшем уровне и сегодня.

Встреча Лаврова и Рубио прошла на полях Генассамблеи ООН и продлилась 52 минуты. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, стороны обсудили украинский кризис и вопросы двусторонней повестки России и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Марко Рубио выразил надежду, что российский лидер примет приглашение. Госсекретарь отметил, что для российского лидера это была бы возможность пообщаться не только с американским коллегой Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами.

При этом он подчеркнул, что контакты двух лидеров должны не только проходить в благоприятной атмосфере, но и приводить к конкретным результатам. Саммит запланирован на 14–15 декабря. Он пройдет в городе Дорал в окрестностях Майами, штат Флорида.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна за приглашение Путина на саммит G20. По словам пресс-секретаря президента, оно будет рассмотрено, а Москва по соответствующим каналам обсудит с американской стороной возможность им воспользоваться.

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