Песков выразил благодарность от России за приглашение Путина на саммит G20

Фото: www.globallookpress.com/Christina Sabrowsky

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предварительно Москва обсудит с Вашингтоном возможность воспользоваться приглашением.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что Россия благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20.

«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью», — сказал он.

По словам Пескова, приглашение будет рассмотрено, а Москва по соответствующим каналам обсудит с американской стороной возможность им воспользоваться.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность участия Путина в саммите G20. Он выразил надежду, что встреча состоится в декабре, если российский лидер примет приглашение. Саммит запланирован на 14–15 декабря, местом проведения станет город Дорал в окрестностях Майами, штат Флорида.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Белого дома Дональд Трамп во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским допустил новую личную встречу с Владимиром Путиным. Он напомнил, что уже встречался с российским коллегой на Аляске, и стороны могут провести переговоры снова.

Трамп также выразил сомнение, что возможная встреча состоится в Майами, где в декабре должен пройти саммит G20. По его словам, Путин заинтересован в завершении конфликта.

Дмитрий Песков в свою очередь называл невозможной встречу Путина и Зеленского на полях саммита G20. Он отметил, что российская сторона готова провести переговоры в Москве. Прежде и глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что приглашение в российскую столицу было «огромным жестом доброй воли» для Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.