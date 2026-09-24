Силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Россией

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Воздушные цели были перехвачены над семью регионами страны и акваторией Черного моря.

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Воздушные цели перехватывали с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные расчеты противовоздушной обороны работали сразу в нескольких частях страны.

Украинские беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями. Кроме того, аппараты сбили над Краснодарским краем, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

Часть воздушных целей российские военные обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее, в эту же ночь, с 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно сбили 514 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вражеская сторона пыталась совершить атаку на 19 регионов нашей страны: в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областях, в Краснодарском крае, и в республиках Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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