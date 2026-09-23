«Господи, спаси его душу»: Волочкова назвала смерть Соседова немыслимой утратой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Внезапный уход журналиста из жизни шокировал балерину — это произошло в день рождения ее дочери.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отреагировала на смерть музыкального критика и телеведущего, ее друга Сергея Соседова. В комментарии для 5-tv.ru балерина выразила соболезнования его родным и близким и поделилась собственными переживаниями. Она рассказала, что сначала Соседов критиковал ее на различных ток-шоу и передачах, но позже они подружились.

«Он узнал меня как человека, и уже мы с ним вместе в его студии записывали хорошие программы, добрые», — отметила Волочкова.

По словам балерины, известие о смерти Соседова пришло в день рождения ее дочери — 23 сентября.

«Для меня этот день всегда с праздником ассоциировался, а сейчас он ассоциируется с уходом из жизни настоящего человека — замечательного, великого и обожаемого многими», — сказала она, добавив, что ей посчастливилось жить с Соседовым в одно время.

Журналист умер скоропостижно. О несчастье первым оповестил его коллега Вадим Такменев, информацию также подтвердил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, все произошло внезапно и ничего не предвещало беды — пришел с очередных съемок, стало плохо, врачи не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Мама Соседова — Антонина Петровна — не может поверить в случившееся. Она сообщила, что сын улетел в Якутию по работе в ночь на 21 сентября. Там он спускался по лестнице в отеле, упал и повредил голову. Ему вызвали скорую, госпитализировали, но на операции он умер.

«Это вообще просто очень неожиданно, потому что он молодой, красивый и очень талантливый, креативный. И мы всегда будем его помнить таковым. Господи, помилуй, вот что хочется сказать, спаси его душу. Благодарю Бога за встречу с таким человеком замечательным… Вы знаете, вот он критиковал многих, но он делал это по существу, и я его очень за это уважаю. Господи, это просто немыслимая утрата», — заключила Анастасия Волочкова.

Сергей Соседов прошел путь от корреспондента небольшой газеты до одного из самых известных музыкальных экспертов страны. Он не был артистом и не выпускал песен, но стал заметной фигурой шоу-бизнеса — его мнение о звездах обсуждали не меньше, чем их выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Сергей Соседов писал в социальных сетях перед смертью.

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