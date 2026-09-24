ЦБ предложил полностью возвращать похищенные мошенниками деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Вадим Уваров рассказал о создании способа вернуть деньги.

Банк России прорабатывает механизм полного возврата гражданам денежных средств, похищенных мошенниками. Новую схему планируется реализовать в рамках сервиса Национальной системы платежных карт «Добрая воля». Об этом 23 сентября сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«Прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью», — сказал представитель регулятора.

Уваров отметил, что сейчас размер возвращаемых пострадавшим средств может быть меньше суммы, которую списали злоумышленники. Такая ситуация, по его словам, вызывает у граждан вопросы, поскольку им может быть непонятен принцип определения размера возмещения.

Банк России обсуждает эту проблему с Национальной системой платежных карт. Стороны рассматривают возможность установить единый подход, который позволит полностью компенсировать гражданам похищенные мошенниками денежные средства.

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