Стала известна причина смерти музыкального критика Сергея Соседова

Сергей Дворцов: Соседову стало плохо после съемок, врачи скорой не спасли

Фото: legion-media/Persona Stars/044

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По предварительной информации, ему стало плохо после возвращения со съемок.

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил смерть журналиста, музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. В беседе с 5-tv.ru он выразил соболезнования родным и матери скончавшегося.

«Добрый вечер! Да, мои глубокие соболезнования родным и его маме. Шок для всех нас», — сказал продюсер.

По имеющейся у Дворцова информации, смерть Соседова была скоропостижной. Музыкальный критик вернулся со съемок, после чего почувствовал себя плохо. Прибывшие медики не смогли его спасти.

«Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришел со съемок, стало плохо, врачи скорой не спасли. Вроде бы несчастный случай. Сказали, да. Тромб», — сообщил Сергей Дворцов.

Ранее о смерти Сергея Соседова рассказал телеведущий Вадим Такменев. Он сообщил, что последней съемкой критика стал новый сезон проекта «ВИА Суперстар», который выйдет в память о нем.

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