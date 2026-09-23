«Не в угоду ритуалу»: Захарова рассказала о правилах внешнего вида для политиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Требования к внешнему виду стали мягче для публичных людей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, какие требования предъявляются к внешнему виду политиков. По ее словам, нормы, касающиеся одежды, поведения и общения, продолжают действовать, но стали более гибкими. Об этом дипломат заявила 23 сентября в эфире «Радио 1».

«Ничего не должно быть отягощено протоколом просто в угоду ритуалу, а конструкция должна быть подвижна. Протокол стал более облегченным, предполагающим ориентацию на адекватность ситуации, чтобы это было уместно», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что общество внимательно оценивает внешность публичных людей. По этой причине политикам приходится учитывать реакцию аудитории. В качестве примеров необычных образов, отличающихся от традиционного строгого стиля, она назвала Бориса Джонсона и Дональда Трампа.

Для дипломатов требования уместности по-прежнему имеют особое значение. Как пишет «Москва 24», Захарова рекомендует сотрудницам учитывать российские традиции, не ограничиваться сочетанием «черный низ — белый верх» и дополнять одежду подходящими аксессуарами.

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