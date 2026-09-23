Лавров заявил об отказе России от паузы в СВО на время переговоров

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава МИД РФ рассказал о позиции Москвы по возможному мирному соглашению с Украиной.

Россия готова участвовать в переговорах с Украиной для достижения долгосрочного мирного соглашения, однако не будет приостанавливать специальную военную операцию на время контактов в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва выступает не за временное прекращение огня, а за достижение устойчивого соглашения, которое должно завершить конфликт.

«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого», — сказал Лавров.

Министр отметил, что вопросы, необходимые для урегулирования ситуации, были обозначены президентом России Владимиром Путиным в выступлении в июне 2024 года. По словам Лаврова, подход к достижению долгосрочного соглашения ранее также озвучивал президент США Дональд Трамп после встречи в Анкоридже в августе 2025 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что украинская сторона, по его мнению, из-за сложившейся ситуации перешла к террористическим методам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 сентября сообщил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в Москве после проведения необходимой подготовки на экспертном уровне. Он отметил, что российская сторона сохраняет открытость к мирным переговорам, однако считает приоритетом достижение прочного соглашения, а не временного прекращения огня.

Песков также заявил, что встреча лидеров без предварительной работы будет нецелесообразной. Лавров подчеркнул, что Россия с начала специальной военной операции не меняла своей позиции по вопросам урегулирования конфликта. Он также напомнил, что первые переговоры после начала СВО состоялись по инициативе украинской стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.