НМГ и Russian Code заключили эксклюзивное соглашение на три года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новые комедийные сериалы будут создавать для телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Wink.

Национальная Медиа Группа подписала эксклюзивное соглашение с российской продюсерской компанией Russian Code. Партнерство начнет действовать в 2027 году и продлится три года.

В течение этого периода компания, ее продюсеры и сценаристы будут эксклюзивно работать для НМГ над комедийными сериалами, предназначенными для телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Wink. Исключение составят отдельные текущие проекты.

Сотрудничество направлено на развитие производства отечественного контента и укрепление комедийного жанра на телевидении и цифровых платформах. Стороны намерены совместно создавать сериалы для широкой аудитории, придумывать новые истории и персонажей, продолжать успешные франшизы и расширять линейку оригинальных проектов НМГ.

«Эксклюзивное сотрудничество с Russian Code станет частью этой стратегии и позволит сформировать дополнительный пул оригинальных комедийных проектов для телевизионной и цифровой аудитории», — заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Среди известных работ Russian Code — сериалы «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Праздники», «Батя» и «Камбэк».

В настоящее время компания вместе с СТС работает над новыми сезонами комедийных сериалов «Вечерняя школа», «Мистер Ноготь», «Трешка» и «Гудовы». Их премьеры запланированы на новый телевизионный сезон.

Кроме того, в сентябре 2026 года были анонсированы съемки комедийного сериала «Роддом», который покажут на СТС и Wink.

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