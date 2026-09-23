Ozon, «Яндекс» и «Сбер» стали любимыми брендами россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Основу первой пятидесятки составили компании из сфер торговли и товаров повседневного спроса.

Ozon, «Яндекс» и «Сбер» возглавили рейтинг «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян». Его подготовил Аналитический центр НАФИ при информационной поддержке мультимедийного холдинга РБК и индустриальной поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России.

Исследование основано на результатах онлайн-опроса 30 тысяч совершеннолетних жителей всех федеральных округов страны. Участников просили назвать марку или компанию, которую они считают самой любимой и к которой испытывают наиболее теплые чувства.

«Оценивать рейтинг можно не только по абсолютным позициям лидеров, но и структурно. Если посмотреть на Топ-50 через призму отраслевой принадлежности, а не частоты упоминаний отдельных наименований, открывается совсем другая картина», — отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Самым крупным сектором стали товары повседневного спроса. На них пришлось 32% рейтинга, или 16 брендов. В эту категорию вошли «Простоквашино», Coca-Cola, «Добрый», NIVEA, «Яшкино», «Любятово» и другие.

Вторую строчку заняла розничная торговля — 30%, или 15 наименований. Среди них оказались «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и Gloria Jeans. Доля цифровых сервисов и технологий составила 16%. Эту сферу представили Ozon, «Яндекс», «Сбер», Wildberries, «Т-Банк», МТС, VK и «Авито».

Производители электроники и бытовой техники заняли 12% списка, автомобильные компании — 6%. Кроме того, сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» расположилась на 18-м месте, а энергетическая компания «Газпром» — на 46-м.

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков назвал исследование важным барометром для индустрии. По его словам, оно помогает оценивать эмоциональную привязанность потребителей, изменения их предпочтений и эффективность маркетинговых стратегий компаний.

Опрос проводился с июня по сентябрь 2026 года.

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