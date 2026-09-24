Пиво кончается, а охраны все больше: что стало с Октоберфестом

Фото, видео: Reuters/Angelika Warmuth; 5-tv.ru

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Милитаризация добралась и до фестиваля.

Мастер-класс по вопросам безопасности в эти дни показывают немецкие полицейские, которые следят за порядком на легендарном пивном фестивале Октоберфест. Там, кроме пьяных драк, никогда ничего страшного не случалось, но нужно правильно оценивать политический момент. Кругом русская угроза, беспилотники, провокаторы и гибридные атаки. Так что уровень тревожности необходимо поддерживать. Как старается Берлин, чтобы народ не расслаблялся, покажет корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Военная истерия в ФРГ вышла из правительственных кабинетов и добралась до святая святых. Октоберфест в этом году проходит чуть ли не в условиях военного положения. Проверка посетителей начинается, когда те еще стоят в очереди: охранники сначала проверяют крупные сумки, а потом повторяют контроль на входе, где также установлены дополнительные защитные сооружения.

Частная охрана, полицейские, включая федеральных, эксперты для слежки за толпой, так называемые Crowdspotter — в общем, наблюдателей чуть ли не больше, чем самих гостей.

Главной угрозой Октоберфеста в этом году объявили беспилотники. Предлогом стал инцидент в аэропорту Лейпцига, и теперь в каждой птице мерещится дрон, а за ним и российский след.

«Сейчас не проходит и дня, чтобы немецкие СМИ и политики не упоминали об угрозе со стороны России — с применением беспилотников. Вспомните случай в аэропорту Лейпцига: утверждалось, что там был замечен российский дрон, но никаких доказательств так и не представили. Становится очевидно: власти что-то готовят», — сказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Многие, впрочем, приехать сюда не решились — подозревая, что фестиваль вполне может стать площадкой для провокации под чужим флагом.

За посетителями следят более ста камер с искусственным интеллектом, установленных буквально на каждом столбе. Система якобы не распознает лица, ее задача — вовремя обнаружить опасное скопление людей.

Над Октоберфестом теперь можно поднимать разве что кружки с пивом. Но и с ним в Германии проблема — пивоварни продолжают банкротиться, а население и вовсе перестает интересоваться самим напитком.

«Это действительно историческое падение. За последние годы мы не видели такого сильного спада — даже в годы коронавируса. Но теперь совпали два фактора: внутри страны продажи падают, а экспортные объемы резко обрушились. Только из-за отказа от экспорта в Россию мы потеряли около 600 000 гектолитров — и это в дополнение к падению внутреннего спроса. Очень болезненно для пивоварен», — сказал управляющий директор Баварского союза пивоваров Вальтер Кениг.

Немцы все меньше пьют пиво, экспортные рынки закрываются, пивоварни банкротятся, а праздник, который когда-то был визитной карточкой страны, все больше напоминает особо охраняемый объект.

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