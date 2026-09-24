В Непале эвакуируют 17 российских альпинистов с горы Манаслу из-за угрозы лавин

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jigme Dorje; 5-tv.ru

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Часть групп уже спускается в базовый лагерь, в некоторых местах зафиксированы сходы лавин.

Прежде всего Непал, где сейчас экстренно эвакуируют российских альпинистов из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин. 17 наших соотечественников отправились на гору Манаслу, несмотря на сообщения о непогоде, которые появлялись ранее.

Экстренные службы сейчас пытаются их спасти. Те, кто оказался в более безопасном месте, также завершают экспедиции и спускаются в базовый лагерь. В некоторых местах уже сходят лавины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Непалу угрожает повторное наводнение после катастрофического схода ледника в Тибете, который вызвал волну высотой до 200 метров. Поток пронесся через Непал в Индию, смывая мосты, дороги, дома и целые кварталы.

5-tv.ru также сообщал, что в ущелье Безенги, расположенном в Кабардино-Балкарии, сошла лавина, которая накрыла группу из 15 альпинистов. В результате трагедии погибли 17 человек, а еще шестеро получили ранения. Среди погибших были несколько сотрудников Росгвардии. По факту произошедшего Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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