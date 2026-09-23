Умер народный артист РФ Евгений Поплавский

Фото: VK.com/Курский драмтеатр/kurskdramaru

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За свою карьеру он успел поработать сразу в нескольких театральных коллективах.

Народный артист России, актер и режиссер Евгений Поплавский скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти артиста сообщил Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова.

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Евгений Семенович Поплавский», — говорится в сообщении.

Поплавский много лет посвятил театральной сцене. За свою карьеру он работал в Мариупольском, Орловском, Алтайском и Брянском театрах, а с 1983 по 2001 год был частью труппы Курского драматического театра.

Особое место в творческой биографии артиста занял Челябинский театр драмы, где он служил с 2001 по 2009 год. За это время Поплавский исполнил десятки ролей, среди которых Барабошев в спектакле «Правда — хорошо, а счастье — лучше» по пьесе Александра Островского, Кочкарев в «Женитьбе» Николая Гоголя, Наполеон в постановке «Адъютантша его величества» и Тевье-молочник в «Поминальной молитве» Григория Горина.

Коллеги вспоминают артиста как человека с большим внутренним теплом, сильным голосом и особой любовью к музыке. В театре отметили, что Поплавский умел создавать вокруг себя атмосферу радости и вдохновлять партнеров по сцене.

Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. В юности он занимался в драматическом кружке при Дворце пионеров, а в 1968 году окончил Саратовское театральное училище.

После выпуска артист вместе с однокурсниками отправился в Барнаул, где начал профессиональную работу в театре юного зрителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни актер, каскадер и постановщик трюков Тимофей Ухов. Ухов начал сниматься в кино в 2002 году. За карьеру артист принял участие в 93 проектах, среди которых «Марш Турецкого», «Глухарь», «Не родись красивой», «Чикатило», «Обручальное кольцо», «Тайны следствия», «СашаТаня», «Клиника счастья» и «Акушер».

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