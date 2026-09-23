«Боюсь выходить из дома»: вдова убитого архитектора Суповицкого сделала заявление

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

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Женщина рассказала о своих опасениях и обратилась за помощью к главе Следственного комитета.

Вдова архитектора Александра Супоницкого заявила, что опасается за свою жизнь и считает, что в расследовании его убийства остались невыясненные обстоятельства. В эфире федерального канала она рассказала о возможных несостыковках в деле и сообщила, что записи с камер видеонаблюдения, которые могли помочь установить личность преступника, пропали.

Последние минуты жизни Александра Супоницкого

Убийство архитектора Александра Супоницкого произошло год назад в Санкт-Петербурге. Мужчину расстреляли в подъезде собственного дома, когда он выходил вместе с малолетней дочерью.

По словам семьи, в тот день все происходило по привычному сценарию: Супоницкий собирался отвезти дочь в школу. После завтрака они вышли из квартиры, при этом девочка шла впереди и первой заметила незнакомого мужчину возле лифтов.

В эфире программы дочь архитектора рассказала, что нападавший приказал им встать на колени, после чего произвел выстрелы. По ее словам, мужчина говорил с акцентом, был одет в кофту болотного цвета и черные джинсы.

После произошедшего девочка смогла вернуться в квартиру. Преступник отпустил ее, а спустя несколько секунд она вновь услышала звуки выстрелов.

Версия следствия и сомнения семьи

Следствие пришло к выводу, что к убийству Супоницкого может быть причастен его бывший бизнес-партнер Константин Козырев. По версии следствия, причиной расправы стал денежный конфликт: архитектор якобы был должен ему 3,6 миллиона долларов.

Предполагалось, что Козырев снял квартиру напротив дома Супоницкого, следил за ним, а после нападения поджег помещение, в котором находился.

Однако вдова архитектора Алиса Супоницкая заявила, что описание нападавшего, которое дала ее дочь, не совпадает с внешностью Козырева. По ее словам, ребенок неоднократно говорил, что преступник был другим человеком — с акцентом и более загорелым.

При этом женщина подтвердила, что знала о финансовых отношениях мужа с Козыревым. По ее словам, следствие действительно обнаружило расписку на 3,6 млн долларов, однако документ, как утверждает вдова, уже был погашен.

Камеры могли помочь расследованию

Алиса Супоницкая рассказала, что важные записи с камер видеонаблюдения не оказались в материалах дела. По ее словам, в подъезде были установлены камеры, одна из которых была направлена на лифт, а другая находилась возле двери квартиры.

Вдова утверждает, что после трагедии сотрудник оперативной службы показывал ей запись, на которой был запечатлен человек, выбегающий из лифтовой зоны. Однако позже эти материалы, по ее словам, отсутствовали в деле.

По словам женщины, в Следственном комитете ей объяснили, что камеры были низкого качества и записи якобы не сохранились. Однако Алиса Супоницкая считает, что какие-то материалы должны были остаться, в том числе с камер во дворе дома.

Вдова попросила защиты

По словам Алисы Супоницкой, спустя почти десять месяцев после гибели мужа она узнала, что первые показания у нее принимали без оформления официального протокола. Позже с ней вновь проводили опрос, однако, как утверждает женщина, это не повлияло на ситуацию.

Недавно вдова узнала о прекращении дела. При этом ни ее, ни вдову Константина Козырева, которая отказалась от общения с журналистами, об этом не уведомили.

Сейчас Алиса Супоницкая воспитывает четверых детей и заявляет, что боится выходить из дома, поскольку считает, что настоящий убийца может оставаться на свободе. В эфире программы она обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой обеспечить ей защиту и провести дополнительную проверку обстоятельств дела.

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