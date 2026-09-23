Волочкова вспомнила слова матери: «Сделаю все, чтобы твои отношения с дочерью были хуже, чем наши»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Балерина призналась, что уже шесть лет не знает, где живет Ариадна.

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не сумела поздравить дочь Ариадну с днем рождения, поскольку не располагает сведениями о ее местонахождении. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru.

Балерина описывает ситуацию как очень неприятную и признается, что почти смирилась с ней. По ее словам, она не знает, где живет дочь и что с ней происходит, и это продолжается уже шесть лет.

«Я не знаю, где она живет, что с ней», — удрученно говорит артистка.

Волочкова убеждена, что настраивать Ариадну против нее начала собственная мать балерины — Тамара Антонова. По воспоминаниям артистки, десять лет назад, когда дочери было около шести, ее мама стояла у мраморной лестницы в доме Волочковой — там, где для нее и Ариадны были обустроены самые красивые комнаты.

Держа в руках книгу, она произнесла фразу, которую артистка позже описала в мемуарах «Плата за успех».

«Я сделаю все, чтобы твои отношения с дочерью были хуже, чем мои с тобой», — сказала тогда Тамара Антонова.

Волочкова восприняла это как проклятие, и, по ее признанию, именно так в итоге и случилось.

Артистка считает, что мать начала настраивать Ариадну примерно с шестилетнего возраста. Цель, по мнению Волочковой, состояла в том, чтобы девочка усвоила не просто мысль о «плохой маме», а идею, что, кроме бабушки, она никому не нужна — ни матери, ни отцу.

«Умысел один: чтобы Ариадна понимала даже не то, что „мама плохая“, а то, что кроме бабушки она никому не нужна. Ни маме, ни папе. И мне здесь отчасти и Аришу жалко, понимаете?» — рассказывает Волочкова.

Балерина признается, что ей отчасти жаль дочь, и называет ненормальной ситуацию, когда она не может поздравить своего ребенка, а тот не отвечает ни на SMS, ни на звонки.

Ранее Волочкова вспомнила, как 21 год назад родила Ариадну и уже на третий день вернулась в балетный зал театра. День рождения дочери артистка назвала очень счастливым для себя.

В июне 2026 года балерина виделась с дочерью: Волочкова навещала отца в Санкт-Петербурге вместе с матерью и Ариадной, тогда же она делилась семейными кадрами. В 14 лет Ариадна переехала от матери к отцу Игорю Вдовину и его семье. Волочкова утверждала, что супруга бизнесмена испытывает неприязнь к девушке. Сама Ариадна неоднократно говорила об отсутствии конфликтов с мачехой Еленой Николаевой.

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