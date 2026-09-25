Китайский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 28 сентября по 4 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Несмотря на невеселое начало, на неделе практически все дни располагают к активной деятельности. Планируйте дела на среду и субботу — эти дни обладают особенно позитивными показателями, однако и другие дни также могут дать поддержку разным видам дел.

Понедельник, 28 сентября 2026 года

День Деревянной Змеи

5-tv.ru

День без богатства очень плох для любых дел, связанных с деньгами. Не следует договариваться о гонорарах, открывать кредитные линии, счета, подписывать финансовые бумаги. Зато во всем остальном можно рассчитывать на поддержку звезд.

Офицер дня «Успех» дает хорошие результаты во всех начинаниях этого дня — он хорош для учебы (особенно хорошо сдавать экзамены, начинать изучение предмета), работы над проектами (вне финансовой плоскости), творческих начинаний, знакомств, встреч, ремонтных работ, земляных работ. Счастливые звезды сулят самым активным улучшение уровня удачи в течение двух месяцев. Структура дня символизирует избавление от старого и рождение нового.

Совет книги перемен: стратегия выжидания подходящего момента. Ситуация созревает, и здесь задача — дождаться естественного раскрытия, но не торопить ее силой.

Вторник, 29 сентября 2026 года

День Огненной Лошади

5-tv.ru

Это не типичный вторник, у него есть важная особенность. В этом дне может быть много неожиданностей, но с точки зрения звезд здесь есть где разгуляться. Он проходит под особым покровительством Венеры, ассоциируется с энергиями собирания и приумножения знаний и богатств.

В этот день хорошо объявлять о помолвке, стартовать с бизнес-мероприятиями, начинать ремонты. Лунная стоянка Палаты, под которой проходит этот день, является символом сокровищницы или библиотеки — как сокровищницы знаний. Хороший день для решения денежных вопросов, получения вознаграждений, комиссий и прочих прибылей. Этот день годится для сбора долгов.

События могут развиваться быстро из-за взбалмошных энергий, а их излишняя активность может дать ошибки, помарки и недочеты тем, кто находится в конфликте с энергиями года: обратите внимание, это день огненной лошади в год огненной лошади. День умножает энергии года, поэтому, если общие энергии года для вас неблагоприятны, лучше провести этот день потише. Особенно это касается тех, кто родился в год, день или месяц крысы — посмотрите по калькулятору бацзы.

Совет книги перемен: стратегия действий в чрезвычайной ситуации. Мощная середина, которая давит на слабые опоры. Сила есть, но фундамент не выдерживает, поэтому система вошла в режим экстраординарных усилий. Либо подставьте опору, либо снимите часть нагрузки.

Среда, 30 сентября 2026 года

День Огненной Козы

5-tv.ru

Проходит под особым покровительством Солнца, прекрасными звездами и сулит удачу всем, кто проявит активность в этот день. Хорошее время для презентаций, экзаменов, укрепления репутации, поиска покровителей.

Если вы в поисках работы, собеседования вполне можно намечать на этот день — он идеально подходит для устройства на работу, начала важного проекта, открытия бизнеса и выхода на работу на важный пост. Луна оказывается в стоянке Стены, покровителя литературы, искусства и добродетели.

Прекрасный день для большинства дел. Обладает прекрасными показателями даже для похорон.

Совет книги перемен: стратегия устранения застоя. Образ ветра у подножия горы. Нужно починить, убрать накопившуюся плесень в делах, отношениях и привычках, чтобы двигаться дальше.

Четверг, 1 октября 2026 года

День Каменной Обезьяны

5-tv.ru

День болезней совершенно не подходит для первичного приема у врача, медицинских операций и сдачи анализов. Надо отметить, что буквально все остальные дни для этого вполне подойдут. В структуре дня заложен образ стагнации и финансовых потерь, есть риск получить травму.

Негативно он скажется на официальных открытиях, торжественных церемониях. Офицер дня «Закрытие» в паре с особым покровительством Марса больше указывает на спокойное течение дня. Хотя по традиционным текстам мастера его настойчиво советуют при выборе дат.

В целом он позитивный, но нужно учитывать его особенности. И, к примеру, для экстремальных видов спорта и травмоопасных мероприятий его выбирать не следует.

Это день небесного помилования. Если в вашей душе есть груз, если вы испытываете угрызения совести, это прекрасное время для того, чтобы рассчитывать на прощение.

Это идеальный день для духовной работы, связанной с чувством вины.

Совет книги перемен: стратегия бегущей волны. Это тот момент, когда нужно целенаправленно убирать преграды, а не укреплять стены. Твердое (старые убеждения, обиды, жесткие роли) начинает растворяться.

Пятница, 2 октября 2026 года

День Земляного Петуха

5-tv.ru

Время для взгляда внутрь. Умеренные энергии дня, проходящего под особым покровительством Меркурия, рекомендуют заниматься рутинными, спокойными делами. Луна в созвездии Холм приносит дополнительную удачу и хорошие новости. Считается, что это созвездие дает гармонию в семье и позитивные вибрации во всех сферах жизни. Хорошо в такой день возносить молитвы, заниматься духовной работой. Негативных качеств у сегодняшних звезд нет.

Следует уделить больше внимания отдыху, ресурсу, здоровью и работе организма.

Совет книги перемен: стратегия поддержания порядка в условиях неопределенности. Пламя на вершине горы горит ярко и греет, но эту гору нельзя назвать домом. Сила в стойкости, скромности и умении не терять себя, будучи гостем.



Суббота, 19 сентября 2026 года

День Стальной Собаки

5-tv.ru

Энергии Луны имеют особое влияние в этот день. Она проходит через стоянку Желудок, которая приносит благородство, здоровье и глубокое счастье для дел, которые начаты сегодня. Идеальное время для очищения, избавления от препятствий.

Хороший день для того, чтобы взять кредит или наметить первичный визит к врачу — вы сможете быстрее закрыть кредит или избавиться от болезни, если начать лечение сегодня.

Совет книги перемен: стратегия сохранения ядра и ожидания новых поворотов. Небо и земля не сообщаются — это Упадок.

Это период разобщенности, стагнации, когда связи не работают. Инициативы сверху не доходят до низов, а сигналы снизу не слышат наверху. Лучше всего решать мелкие бытовые задачи.

Воскресенье, 20 сентября 2026 года

День Золотой Свиньи

5-tv.ru

День не может похвастаться прекрасными энергиями, несмотря на особое покровительство Юпитера. Луна оказывается в созвездии Катастроф, астеризме Плеяды, поэтому для важных дел, начинаний день не подходит совершенно. Он может подойти для того, чтобы начинать судебное дело или идти в атаку.

Однако и здесь следует проявить осторожность, поскольку есть риск неверно прочитать условия сделок или контракты и оказаться в неприятной ситуации. Структура дня неблагоприятна, Белый тигр безумствует, дает проблемы в путешествиях, транспортные аварии. Лучше в такой день отдохнуть.

Совет книги перемен: стратегия сближения и взаимной поддержки как основа сильного предприятия. Потоки находят друг друга, потому что так устроена природа. Добровольное, органичное единение, а не принуждение. Пора создавать союзы, укреплять связи и действовать сообща.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.