Путин поручил объяснить россиянам разницу между цифровым рублем и безналом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Президент попросил Минфин и Центробанк рассказать гражданам о возможностях новой формы расчетов.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подробнее рассказывать гражданам о различиях между цифровым рублем и привычными безналичными платежами. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.

В ходе встречи Путин обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разъяснить преимущества и особенности новой формы расчетов.

Президент отметил, что для многих граждан пока остается непонятным, чем цифровой рубль отличается от обычных безналичных операций и какие возможности он предоставляет.

«Нужно людям поподробнее объяснять, в чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница? Потому что для рядового гражданина это не очень понятно», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начали использовать цифровой рубль — новую форму российской валюты, которая появилась с 1 сентября.

Цифровой рубль стал третьим видом рубля наряду с наличным и безналичным. Его выпускает Банк России, а цифровые кошельки граждан хранятся на серверах регулятора.

Открыть цифровой счет можно через банковское приложение, при этом у пользователя может быть только один цифровой кошелек. При необходимости доступ к нему можно получить через приложения разных банков.

Операции с цифровым рублем не облагаются дополнительной комиссией, однако установлен лимит: переводить на счет в Центробанке с обычных банковских счетов можно не более 300 тысяч рублей в месяц.

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