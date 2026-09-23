Путин назвал Международный фестиваль молодежи важным событием

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Форум объединил 50 тысяч человек, включая гостей из 191 государства.

Владимир Путин дал оценку Международному фестивалю молодежи, который принимал Екатеринбург. Об этом президент высказался на совещании с членами правительства.

«Хорошее, большое и важное мероприятие», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в докладе привел цифры: форум собрал около 50 тысяч участников. Площадкой выступил кампус Уральского федерального университета. По словам зампреда правительства, организационный комитет и руководство Свердловской области обеспечили гостям безопасность и комфорт.

Программа охватывала просветительское, культурное и спортивное направления. На церемонии открытия показали культуру народов всех пяти континентов. Трансляции праздничных мероприятий набрали порядка 20 миллионов просмотров.

МФМ-2026 завершился 16 сентября в Екатеринбурге — финалом стала масштабная музыкальная церемония, объединившая участников из 191 страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный фестиваль молодежи завершился ночным гала-концертом, объединившим на одной сцене более тысячи артистов. Это выступление стало финальным событием форума.

Помимо дегустаций, на форуме представляли изобретения. Азра из Индонезии привезла браслет, преобразующий звук в тактильные вибрации для глухих людей.

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