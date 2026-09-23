Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер попал в реестр Росфинмониторинга.

Журналист и блогер Юрий Дудь* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дудь Юрий Александрович, 11.10.1986 г. р., г. Потсдам, ГДР», — говорится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Для лиц и организаций, включенных в соответствующий список, действуют ограничения, в том числе запрет на взаимодействие со средствами массовой информации, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий и участие в выборах.

В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя в реестр иноагентов.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства дать правовую оценку действиям блогера Дудя после публикации им интервью с главой «Русского добровольческого корпуса»**.

Также Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новое дело об административном правонарушении в отношении блогера.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ, признан террористом и экстремистом.

** — признан в РФ террористической организацией.