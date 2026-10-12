«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Александр Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Фото, видео: Wink/НТВ; 5-tv.ru

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Приключения сербского актера начались сразу же после согласия на роль в экранизации легендарной повести.

Александр Радойичич не говорил по-русски, когда получил предложение сыграть дона Румату в сериале «Трудно быть богом». Ради роли сербский актер учил язык, осваивал сцены с мечом и погружался в созданный авторами мир Арканара. В преддверии выхода финальной серии проекта 5-tv.ru подготовил специальный 20-минутный фильм о том, как создавалась масштабная фантастическая история.

Сербский актер Александр Радойичич признается: предложение сыграть главную роль в сериале «Трудно быть богом» стало для него одновременно вызовом и большим доверием. Ему предстояло не просто воплотить на экране дона Румату — одного из самых сложных персонажей братьев Стругацких, — но и сделать это на русском языке.

Когда артисту предложили работу над проектом, он понимал: задача будет непростой. Однако отказываться не стал.

«Я сказал: хорошо. Я могу сделать это. Я могу попробовать. И вот мы здесь. Режиссеры и команда верили в меня, когда я сам не верил. Они помогли мне понять, что я могу сниматься на русском языке, кататься на лошади и драться каждый день», — подчеркнул сербский актер.

По словам Радойичича, особенность проекта заключалась еще и в самом языке произведения. Мир Стругацких оказался сложным испытанием даже для тех, кто вырос с русской речью.

«Это не только русский язык, это язык Стругацких плюс Андрея Золотарева. Иногда и для русских актеров было тяжело выучить текст», — рассказал исполнитель главной роли.

Дон Румата, которого искали всем миром

Создатели сериала признаются: выбор актера на роль дона Руматы был одним из самых важных решений проекта. Главный герой должен был одновременно обладать силой воина и внутренней человечностью.

Режиссер Дмитрий Тюрин отмечает, что искал исполнителя, которому зритель сможет поверить с первого появления на экране.

«Хотелось найти героя с чистым детским взглядом. Но героя мускулинного, брутального в хорошем смысле, чтобы это был человек, в силу которого ты бы поверил», — объясняет постановщик.

По словам создателей, Радойичич смог соединить эти качества: внешнюю силу и внутреннюю уязвимость персонажа, который оказывается в чужом мире и вынужден принимать сложные решения.

Почему к истории Стругацких возвращаются снова

За новым прочтением знаменитого произведения стоит команда профессионалов российского кино, которые поставили перед собой задачу сохранить философию Стругацких и одновременно рассказать историю современным языком.

Создатели проекта стремились сделать не просто приключенческий сериал, а масштабную историю о человеке, который получает огромные возможности, но сталкивается с ограничениями собственного выбора.

Именно поэтому Арканар в сериале становится не просто фантастической декорацией, а полноценным миром со своими правилами, конфликтами и героями.

«У нас есть новые герои, как, например, дон Кук, мой герой. Военоначальник, которого нет в оригинальном произведении. И я все-таки тысячу раз буду говорить, что это сериал, написанный Андреем Золотаревым по мотивам повести „Трудно быть Богом“. Это большая вселенная с огромным количеством линий и сюжетных поворотов, которые придумал Золотарев. Сама фактура, сама повесть предполагает расширение этой истории, что и сделал Андрей. И появились десять часовых серий сериала», — признается режиссер и генпродюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук.

И такое расширение вселенной братьев Стругацких не исключает дальнейшего продолжения.

«Ты попадаешь в другое измерение»

Одной из главных особенностей сериала стала работа над визуальным миром. Создатели сделали ставку не только на технологии, но и на реальные декорации, костюмы и детали, которые позволили актерам полностью погрузиться в историю.

Сергей Безруков отмечает, что благодаря этому съемочная площадка буквально превращалась в отдельную вселенную.

«Ты действительно в буквальном смысле слова попадаешь в другое измерение», — рассказывает народный артист РФ.

Создатели проекта сознательно минимизировали использование компьютерной графики, чтобы сохранить ощущение настоящего мира.

«Если раньше говорили: у нас картины с большим количеством компьютерной графики. И все это даже в маркетинге озвучивали. То сейчас мы говорим, что у нас ее очень мало, ее процентов десять из всего десятичасового повествования нашего сериала. Это дорогого стоит. Это рукотворный мир», — подчеркивает Бондарчук.

Большая часть атмосферы создавалась руками художников, костюмеров, декораторов и всей съемочной команды. Именно эта работа позволила превратить литературный Арканар в пространство, которое зритель может увидеть и почувствовать.

«Очень хочется увидеть, что из этого получилось»

Для Александра Радойичича работа над «Трудно быть богом» стала не просто съемочным процессом, а многомесячным погружением в отдельную вселенную.

«Мне кажется, потому что мы действительно жили Арканаром больше пяти месяцев, и для всех нас это было огромное приключение. И я очень надеюсь, что таким же приключением сериал станет для зрителей», — признается Радойичич.

Актер отметил, что над проектом работала большая команда профессионалов, а масштаб производства позволил создать на экране особую реальность.

«В этом проекте потрясающий актерский состав, выдающийся режиссер, невероятный визуальный мир и производство огромного масштаба. Такой продакшн, как будто Голливуд», — поделился исполнитель роли дона Руматы.

При этом, по словам Радойичича, главным достоинством сериала остается сама история, которая спустя годы продолжает находить отклик у зрителей.

«И мне самому уже очень хочется увидеть, что из этого получилось. И мне кажется, что надо и зрителям посмотреть», — подчеркнул актер.

Финальная серия сериала «Трудно быть богом» выйдет 15 октября на платформе WINK.