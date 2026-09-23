ИИ, партнеры и единое пространство: VK рассказала о будущем WorkSpace

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Новые инструменты помогут компаниям объединить рабочие процессы в одной цифровой среде.

VK Tech представила обновления цифровой среды VK WorkSpace, которые расширят возможности совместной работы внутри компаний и с внешними участниками. В новой версии платформы появятся инструменты для объединения корпоративных доменов, управления доступом партнеров и подрядчиков, а также обновленная архитектура On-Premise-версии и новые сценарии на базе искусственного интеллекта.

Единое пространство для нескольких корпоративных доменов

В облачной версии VK WorkSpace компании смогут объединять неограниченное число доменов одной организации в единое корпоративное пространство — тенант. Сотрудники объединенных доменов смогут взаимодействовать друг с другом через Мессенджер и Видеоконференции VK WorkSpace.

Новая возможность станет доступна в SaaS-версии платформы до конца года. В On-Premise-версии уже работает федерация между любым количеством установок, использующих VK WorkSpace версии 26.2 и выше.

Обновление позволит компаниям выстраивать совместную работу между разными подразделениями и структурами, сохраняя централизованное управление доступами.

Работа с партнерами и внешними участниками

VK Tech также расширяет возможности взаимодействия с внешними пользователями — партнерами, подрядчиками и заказчиками. Сотрудники смогут подключать представителей других организаций к рабочим процессам внутри корпоративной среды, при этом компания сможет контролировать доступ к данным.

В Диске VK WorkSpace появились настройки прав для просмотра, редактирования и комментирования документов. Кроме того, пользователи смогут ограничивать срок действия ссылок на файлы и дополнительно защищать их паролем.

В Календаре VK WorkSpace сотрудники смогут делиться рабочим расписанием встреч, показывая актуальную занятость без раскрытия информации о содержании конфиденциальных мероприятий.

В Доске VK WorkSpace при гостевом доступе появится возможность дополнительной защиты рабочих пространств с помощью пароля. Функция уже доступна в SaaS-версии, а до конца года ее планируют внедрить в On-Premise.

Обновление архитектуры On-Premise-версии

Отдельным направлением развития VK WorkSpace стало обновление технологической основы On-Premise-версии. Платформа переходит с инфраструктуры на базе Docker Compose на Kubernetes.

В графическом инсталляторе появился механизм пошагового перехода существующих установок на Kubernetes через веб-интерфейс. Также изменится процесс развертывания платформы: обязательным этапом станут автоматические проверки инфраструктуры заказчика на соответствие системным требованиям VK WorkSpace.

Для настройки виртуальных машин будут доступны готовые рекомендуемые конфигурации, при этом возможность вручную задавать параметры сохранится.

В VK WorkSpace появятся новые ИИ-сценарии

VK Tech продолжает развивать функции на основе искусственного интеллекта в сервисах платформы. Новые возможности появятся в Мессенджере, Видеоконференциях, Почте, Календаре и Диске.

Кроме того, компания представила ИИ-Ассистент VK WorkSpace и MCP-сервер для подключения ИИ-агентов. Новые инструменты позволят автоматизировать часть рабочих процессов и эффективнее использовать корпоративные данные внутри единой цифровой среды.

«Мы развиваем VK WorkSpace сразу на двух уровнях: расширяем рабочие сценарии для пользователей и одновременно обновляем технологическую основу платформы. Для сотрудника это означает меньше переключений между инструментами и больше возможностей решать все задачи внутри единой среды, а для ИТ-команд — более управляемую архитектуру, которую проще разворачивать, обновлять и эксплуатировать», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

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