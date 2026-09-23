Путин обратился к бойцам СВО: «Люди верят вам, верят в нашу победу!»

Путин: россияне верят в победу бойцов СВО, и голосование в Госдуму было для них

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент не сомневается в достижении всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин после выборов обратился к бойцам СВО.

«Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой и хочу, чтобы знали, товарищи, это голосование — за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине», — сказал российский президент в ходе совещания с членами правительства РФ.

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