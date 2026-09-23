Продолжатели рода больше не нужны? Какие семьи являются самыми счастливыми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Исследователи предложили несколько объяснений полученных результатов.

Исследователи изучили данные почти 50 тысяч человек и обнаружили связь между полом детей, их количеством и уровнем удовлетворенности родителей жизнью. Об этом сообщило Daily Mail.

Ученые из Чжэцзянского университета Гуншан проанализировали результаты шести волн Общего социального исследования Китая (CGSS), которое проводилось с 2012 по 2021 год. В опросах приняли участие 49 752 человека, отвечавших на вопросы о семейном положении, количестве детей и собственном ощущении счастья.

Согласно полученным данным, наиболее высокий уровень счастья отмечали родители, у которых были две дочери. Исследователи также выявили, что семьи только с дочерьми в среднем сообщали о большей удовлетворенности по сравнению с другими вариантами состава детей.

Авторы работы назвали это явление «преимуществом дочерей». При этом ученые подчеркнули, что исследование отражает ситуацию среди жителей Китая, а результаты могут отличаться в других странах из-за культурных особенностей.

Исследователи предложили несколько возможных объяснений полученных результатов. Одно из них связано с теорией гендерных ролей. Согласно этой концепции, девочек чаще воспитывают с акцентом на эмоциональную открытость, поддержку и развитие близких отношений.

Еще одна возможная причина — участие дочерей в сохранении семейных связей. Ученые отмечают, что именно женщины чаще выполняют эмоциональную работу в семье: поддерживают общение между родственниками, помогают родителям и сохраняют отношения между поколениями.

По мнению авторов исследования, полученные результаты позволяют лучше понять, как структура семьи может быть связана с качеством жизни родителей.

При этом ученые отмечают, что на семейное счастье влияют и другие факторы, включая социальные условия, личный выбор и культурные нормы.

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