Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Эксперты рассказали, как внимание со стороны может стать особенно значимым.

Возвращение к привычному ритму жизни после летнего отдыха иногда становится испытанием для пары. В сентябре люди снова погружаются в работу, бытовые обязанности и семейные заботы, а накопившиеся за время совместной жизни проблемы могут стать заметнее. При этом говорить о доказанном сезонном «пике измен» нельзя — специалисты связывают возможные сложности не с месяцем в календаре, а с психологическим эффектом возвращения к повседневности.

Семейный психолог Яна Катаева и сексолог, клинический психолог Анастасия Филиппова рассказали Life.ru, что после отпуска у некоторых людей может усиливаться неудовлетворенность отношениями и появляться желание искать новые эмоции.

Разочарование после ожиданий от отпуска

По словам Яны Катаевой, после летнего отдыха может возникать ситуация, похожая на эмоциональный спад после новогодних праздников. Многие пары заранее ждут, что совместная поездка или свободное время помогут стать ближе, восстановить контакт и вернуть романтику.

Однако если реальность не совпадает с ожиданиями, это иногда только сильнее подчеркивает существующие трудности.

«Мечталось о теплых семейных вечерах, путешествиях, в которых мы вместе счастливы. Но в реальности чувствовали еще больше разочарования и одиночества», — рассказала специалист.

В таких обстоятельствах, по ее словам, недостаток эмоциональной или физической близости внутри пары может усилить интерес к общению с другими людьми.

Сентябрь как период переоценки отношений

Анастасия Филиппова назвала начало осени временем «сезонного переосмысления». Летом привычный порядок меняется: появляются поездки, новые впечатления, знакомства и больше возможностей выйти за рамки повседневной рутины.

С наступлением сентября возвращаются рабочие задачи, учеба детей, кружки, домашние дела и другие обязательства. Из-за резкой смены образа жизни человек может начать сравнивать ощущения во время отдыха и после возвращения домой.

По словам сексолога, особенно остро этот переход может восприниматься женщинами, на которых часто ложится значительная часть семейной и эмоциональной нагрузки. Во время отпуска человек может снова почувствовать себя не только родителем, супругом или сотрудником, но и личностью, которой уделяют внимание и которая получает удовольствие от жизни.

После возвращения к привычному режиму может возникнуть вопрос: насколько желанной и значимой человек ощущает себя в собственных отношениях.

«Другой человек иногда становится лишь зеркалом состояния, которого женщине давно не хватает в собственной жизни», — отметила Филиппова.

При этом речь не всегда идет о физической измене. Иногда новые знакомства или внимание со стороны могут лишь заставить человека по-другому взглянуть на отношения, которые уже давно не приносят прежних эмоций.

Почему люди ищут близость на стороне

Современные исследования связывают измены с разными факторами: неудовлетворенностью отношениями, недостатком эмоционального контакта, нехваткой внимания, ощущением нереализованных потребностей и появлением альтернативы.

В исследовании, опубликованном в 2026 году в Journal of Marital and Family Therapy, женщины, имевшие опыт измен, среди причин чаще всего называли нехватку любви, общения, признания и близости в основных отношениях. При этом ученые отмечают, что единой причины неверности не существует.

Специалисты подчеркивают: сам по себе сентябрь не становится причиной измен. Однако возвращение к привычной жизни может сделать более заметными проблемы, которые раньше удавалось откладывать, — эмоциональную дистанцию, усталость, нехватку внимания и разочарование в отношениях.

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