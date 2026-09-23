Годовалый малыш оказался в реанимации после отравления наркотиками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ребенок нашел и раскусил сверток, оставленный на дома отцом.
Годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом в Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.
По предварительным данным, малыш нашел дома небольшой сверток из фольги с опасным веществом и раскусил его. Опасный пакетик, как рассказала мать ребенка, оставил на тумбочке его 43-летний отец.
После этого состояние ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали врачей, и малыша доставили в больницу. Медики поместили его в реанимационное отделение с признаками токсического отравления.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Правоохранители проводят проверку и устанавливают, почему опасное вещество оказалось в месте, доступном для маленького ребенка.
Известно, что отец малыша ранее уже имел проблемы с законом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске водитель сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе. От удара малыша отбросило на несколько метров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.