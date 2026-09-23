Актера Романа Юнусова выписали из больницы после проблем с сердцем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Телеведущий продолжит дома принимать назначенные врачами препараты.

Актера Романа Юнусова выписали из больницы. Сейчас он восстанавливается дома. Об этом РИА Новости рассказала его супруга.

Ранее стало известно, что Юнусову стало плохо во время спектакля в московском театре. После выступления актера госпитализировали.

Позже жена Юнусова сообщила РИА Новости, что врачи диагностировали у него аритмию. По ее словам, состояние артиста улучшилось, он получил необходимые назначения и продолжил лечение уже дома.

«Уже все хорошо, из больницы выписали, назначили лекарства, и сейчас уже дома, отдыхает», — рассказала она.

Роман Юнусов известен как актер, юморист и телеведущий. Он родился в 1980 году в Кимовске Тульской области. Во время учебы в Тимирязевской академии он начал выступать в КВН, после чего стал участником юмористического шоу на федеральном канале.

Большую популярность артисту принес дуэт «Сестры Зайцевы», который он создал вместе с Алексеем Лихницким. Также Юнусов снимался в кино и сериалах. В его фильмографии более 20 проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в цирке рассказали о состоянии дрессировщика Аскольда Запашного после приступа аритмии. Народный артист России почувствовал себя плохо, из-за чего ему понадобилась медицинская помощь.

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