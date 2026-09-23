Суд заочно приговорил певицу Монеточку* к году колонии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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За последние 12 месяцев артистка уже дважды привлекалась к административной ответственности.

Басманный суд Москвы заочно приговорил певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова — настоящее имя) к году колонии. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба суда.

Артистка была фигуранткой дела по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Она признана виновной, Монеточку заочно приговорили к году колонии. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 35 тысяч рублей. Также певице на три года запретили заниматься администрированием сайтов.

По данным следствия, Гырдымова в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения правил деятельности лиц, признанными иноагентами. Но, несмотря на это, продолжила делиться материалами в социальных сетях без обязательного указания этого статуса.

Во время прения сторон прокурор попросил суд назначить Монеточке наказание в колонии на срок один год и десять месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комику Семену Слепакову* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента суд заочно назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.