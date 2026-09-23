«Отношения заблокированы»: Волочкова не смогла поздравить дочь с 21-летием
Волочкова не смогла поздравить дочь с 21-летием лично
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Отношения между Анастасией и Ариадной испортились из-за влияния ее близких.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о сложностях в отношениях с единственной дочерью Ариадной. В день рождения наследницы балерина опубликовала поздравление в социальных сетях, но призналась, что не может лично связаться с девушкой и даже передать ей цветы.
По словам артистки, сейчас в их отношениях наступил непростой период. Волочкова отметила, что 21 год назад рождение дочери стало для нее одним из самых счастливых событий в жизни.
«День рождения моей дочки был очень счастливым для меня. Но, к сожалению, мои близкие настолько настроили ее против меня, что я даже не могу поздравить ее с днем рождения», — написала Анастасия.
Балерина вспомнила, что уже через несколько дней после появления Ариадны на свет вернулась к работе и начала репетировать балет «Баядерка», который исполнила спустя месяц после родов в театре Юрия Григоровича.
При этом Волочкова заявила, что сейчас не может поздравить дочь напрямую. По ее словам, общение между ними ограничено, а отношения находятся в сложном состоянии.
«Представляете, даже не знаю, куда передать Арише цветы. Отношения заблокированы», — написала артистка.
Также Волочкова сообщила, что семейная история станет основой ее будущего драматического спектакля «ЗЕРКАЛО». Она отметила, что не хочет заставлять близких испытывать к ней определенные чувства и считает, что выбор в отношениях остается за каждым человеком.
Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлениях Анастасии Волочковой о ее отношениях с близкими людьми. Балерина рассказала, что сейчас больше времени проводит со своей помощницей Лолитой Саидовой, чем с дочерью Ариадной. По словам Волочковой, она ежедневно находится с Лолитой в одном доме и работает с ней в одной команде. Балерина отметила, что чувствует поддержку и хорошее отношение со стороны помощницы.
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