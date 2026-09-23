Подросток поджег заправочную колонку и автомобиль полиции в Красногорске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; МАХ/Ирина Волк/ivolk; 5-tv.ru

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Несовершеннолетний выполнял задание от незнакомцев из мессенджера.

В подмосковном Красногорске 17-летнего подростка задержали по подозрению в поджоге заправочной колонки и служебного автомобиля полиции. По данным МВД, юноша действовал по указанию неизвестных из мессенджера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, подросток сначала поджег колонку на автозаправочной станции, а затем совершил поджог служебного автомобиля возле опорного пункта участкового уполномоченного полиции. Оба возгорания удалось ликвидировать, никто из людей не пострадал.

В МВД сообщили, что сотрудники полиции в короткие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Во время опроса в присутствии законных представителей подросток рассказал, что получил инструкции от неизвестных, которые связались с ним через один из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга на улице Марата загорелись два служебных автомобиля ДПС. По предварительной информации, к возгоранию может быть причастна 14-летняя девочка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек в светлой одежде подошел к машинам, после чего транспорт начал гореть. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, информации о пострадавших нет.

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