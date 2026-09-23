Появились кадры последствий пожара в ТЦ в Башкирии, который унес четыре жизни

Фото, видео: Прокуратура г. Стерлитамака/epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

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Владельца торгового комплекса задержали, вопрос о мере пресечения решается.

Появились кадры пожара в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке, а которм четыре человека погибли, а еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На кадрах видны обугленные стены и выбитые огнем окна торгового центра. Груда металла и осколки стекла — все что осталось от выгоревшего этажа.

Пламя охватило четырехэтажное кирпичное строение на улице Коммунистической днем 22 сентября. Сигнал в экстренные службы поступил в 11:26 по московскому времени. К моменту прибытия пожарных огонь и густой дым уже распространились по комплексу.

Собственника ТСК «Солнечный» задержали.

Среди погибших — три родные сестры: 29-летняя Елизавета, 33-летняя Виктория и 45-летняя Елена. Женщины приехали в торговый комплекс за подарком для мамы, у которой через несколько дней должен был состояться день рождения. В «Солнечный» их привез муж одной из сестер; после трагедии он находится в тяжелом психологическом состоянии. Старшая из сестер владела в центре небольшим ателье.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Также рассматривается версия аварийной работы электросети. Последнюю проверку пожарной безопасности здание проходило пять лет назад, тогда автоматические установки пожаротушения отсутствовали.

В тушении участвовали 47 человек и 16 единиц техники. Спасатели вывели 17 человек, включая одного ребенка. Очевидцы сообщали, что часть посетителей и сотрудников не смогла самостоятельно покинуть помещение после распространения дыма. Люди выбирались из окон верхних этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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