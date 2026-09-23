Дырявые стены: опубликованы последствия стрельбы Джигана в загородном доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В подмосковном элитном коттедже в момент происшествия находились дети артиста.

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн— настоящее имя) насильно удерживал работников собственного дома и охрану в заложниках, угрожал им оружием и даже открыл огонь. Фото последствий инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Устроить боевик в реальной жизни артист решил в ночь с 3 на 4 июля. Он вооружился карабином «Сайга-9», надел одежду в «стиле Рембо» и собрал работников в доме. Людей он удерживал несколько часов. А во время стрельбы ранил одного из охранников в руку и ногу.

ИЗВЕСТИЯ

В момент происшествия в доме находилась несовершеннолетние дети музыканта. Обезвредить рэпера удалось лишь сотрудникам полиции и охране поселка, которые прибыли к особняку знаменитости.

ИЗВЕСТИЯ

На фото можно увидеть поврежденные пулями стены и ранения, которые получил сотрудник артиста. После случившегося Джигана отправился на принудительное лечение в рехаб в Израиле.

ИЗВЕСТИЯ



ИЗВЕСТИЯ

Ситуацию 5-tv.ru прокомментировала няня детей музыканта. В ночь, когда была стрельба, ее не было на работе. Позднее женщина слышала лишь слова о том, что был какой-то конфликт. При этом в то, что дошло до применения огнестрельного оружия, она не верит.

«Все это вранье и провокация. На Дениса это вообще не похоже», — заверила сотрудница знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джиган опроверг информацию о стрельбе в загородном доме. По его словам, он лишь снимал контент, а хейтеры все переврали.

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