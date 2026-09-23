«Перекрутили»: Джиган рассказал о стрельбе в подмосковном доме

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Рэпер подтвердил, что проходит лечение в Израиле.

Рэпер Джиган отверг сообщения о стрельбе и удержании людей в загородном доме, назвав их вымыслом и провокацией. Об этом сообщает Super.

Артист подтвердил, что находится в Израиле, где проходит терапию в реабилитационном центре. По его версии, ролик, разошедшийся по Сети, запечатлел не реальные события, а работу над новым треком.

«*** (Ложь. — Прим. ред.) и провокация. Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — заявил Джиган изданию.

Журналисты также спросили, не тревожит ли музыканта вероятность того, что после этих новостей могут поднять вопрос о лишении родительских прав.

«А как вранье можно использовать (против меня. — Прим. ред.)? Рехаб это же не плохо. Я же в Израиле на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо», — ответил он.

До этого утверждалось, что инцидент якобы случился в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке, где рэпер около десяти часов удерживал прислугу и охрану. Теперь эти данные он отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган около десяти часов не отпускал из подмосковного дома работников и охрану, а также произвел выстрелы. Информацию подтвердил отчим Оксаны Самойловой Максим Герасимов, который в беседе с 5-tv.ru факт произошедшего признал, но от дальнейших комментариев воздержался.

По данным телеграм-каналов, инцидент случился в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Как утверждается, музыкант находился в неуравновешенном состоянии.

Справиться с разбушевавшимся хозяином удалось только совместными усилиями собравшихся. После этого Джигана насильно отправили в одну из наиболее дорогостоящих израильских реабилитационных клиник, где он, как сообщается, находится по настоящее время.

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