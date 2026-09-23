«Мошкара и вонь»: Кудрявцеву ждал «сюрприз» в квартире, которую она сдала другу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пока телеведущая была в отъезде, ее петербургское жилье находилось в распоряжении знакомого.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о неприятном сюрпризе, который ждал ее в квартире в Санкт-Петербурге. Приехав в город на короткий отдых, она обнаружила жилье в плохом состоянии после того, как летом передала ключи знакомому. Об этом сообщил портал 7Дней.ru.

По словам Кудрявцевой, перед поездкой в Северную столицу она уже жаловалась на эмоциональное состояние и сильный стресс. Однако после приезда ее ждали новые переживания.

Как рассказала телеведущая, знакомый, которому она доверила квартиру, после выезда отключил электричество. В результате холодильник остался без питания, разморозился, а находившиеся внутри продукты испортились.

«У меня холодильник был без света! Соответственно, не холодил», — объяснила Кудрявцева.

Из-за этого в квартире появились неприятный запах, плесень и насекомые.

«Здесь какая-то мошкара, вонь!» — негодовала ведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина рассказала о квартире, в которой сейчас проживает. По словам певицы, жилье ей предоставили друзья, однако официально оно ей не принадлежит.

Долина отметила, что надеется в будущем приобрести эту квартиру самостоятельно или с помощью семьи. Пока же друзья разрешили ей жить там без ограничений. Артистка назвала такой поступок настоящим подарком, подчеркнув, что близкие люди поддержали ее в сложный момент.

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