Необратимые процессы: у сына Елены Яковлевой серьезные проблемы со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Есть вероятность, что на состояние организма повлияли многочисленные тату, покрывающие почти все тело и лицо мужчины.

У 33-летненго сына народной артистки России Елены Яковлевой Дениса Шальных есть риск инфаркта. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Шальных известен своей любовью к татуировкам. Рисунки покрывают большую часть его тела и даже лицо. Недавно он решил избавиться от некоторых изображений. Для этого пришел на консультацию к терапевту Наиль Боюк-Заде на одно из телешоу.

Медик предупредил о серьезных проблемах со здоровьем у сына знаменитости. Например, у него очень густая кровь, которая «напоминает не жидкость, а сироп». Это указывает на сильное обезвоживание организма, что может привести к необратимым процессам. У Шальных повышены риски инфаркта головного мозга, инфаркта миокарда или тромбоэмболии легочной артерии.

Также терапевту не понравился уровень фермента креатинфосфокиназы. Данные по этому показателю могут говорить о распаде мышечной ткани.

«Так обычно бывает у людей, которые находятся длительное время под завалами, обездвиженными. Это может остановить работу почек. Чем вызвано, не могу сказать. Может быть, и обилием краски под кожей», — объяснил Боюк-Заде.

Шальных и раньше пытался избавиться от тату. Попытки стереть рисунки с кожи лазером привели к неприятным последствиям: лицо распухло и покрылось волдырями.

Другое изображение удаляли хирургическим способом. Специалист скальпелем подрезал кожу по контору тату, после чего поддел ее и вырезал. После этой процедуры сын артистки лег спать, но проснулся в луже крови и с температурой 39 градусов. Самостоятельно остановить кровотечение Шальных не удалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

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