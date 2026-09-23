Секрет спокойной смены места: как найти новую работу, не увольняясь со старой

5-tv.ru: при поиске новой работы не обязательно сразу увольняться со старой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Переход лучше планировать тогда, когда есть четкое понимание, зачем нужен этот шаг.

Решение сменить работу не всегда означает, что нужно сразу писать заявление об увольнении. Многие специалисты начинают искать новое место заранее, продолжая выполнять свои обязанности на текущей позиции. Такой подход помогает сохранить финансовую стабильность и выбрать предложение без лишней спешки. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сначала определите причину смены работы

Перед началом поиска важно понять, что именно не устраивает в текущей ситуации. Причиной может быть отсутствие развития, желание сменить сферу, недостаток новых задач или стремление к изменению условий работы.

Иногда проблему можно решить внутри компании: обсудить новые обязанности, перейти в другой отдел или взять более сложный проект. Но если человек понимает, что хочет двигаться дальше, поиск нового места становится логичным шагом.

Четкое понимание своих целей помогает не менять одну неподходящую работу на другую.

Обновите резюме и изучите рынок

Даже если человек давно не искал работу, стоит начать с анализа собственных навыков и опыта. Резюме должно показывать не только обязанности, но и результаты работы.

Полезно посмотреть актуальные вакансии в своей сфере: какие специалисты сейчас востребованы, какие навыки требуют работодатели и какие условия предлагают компании.

Такой анализ помогает понять собственную позицию на рынке и при необходимости заранее восполнить недостающие знания.

Ищите вакансии постепенно

Работая полный день, сложно уделять поиску новой работы много времени. Поэтому лучше выделить для этого отдельные часы: например, заниматься резюме, откликами и изучением предложений после работы или в выходные.

Не стоит массово отправлять резюме на все подходящие вакансии без анализа. Более эффективный подход — выбирать позиции, которые действительно соответствуют опыту и профессиональным целям.

Качество откликов часто важнее их количества.

Как проходить собеседования, продолжая работать

Один из главных вопросов при поиске новой работы — как находить время для встреч с работодателями. Многие компании готовы проводить первые этапы онлайн, что упрощает процесс.

При этом важно заранее планировать собеседования и не использовать для этого рабочие ресурсы без необходимости. Лучше договариваться о времени, которое не мешает текущим обязанностям.

Также не стоит сообщать коллегам о поиске новой работы до тех пор, пока решение о переходе не принято.

Не снижайте качество работы на текущем месте

Даже если человек уже решил уходить, важно сохранять профессиональный подход. Репутация специалиста может пригодиться в будущем, а прежние коллеги и руководители нередко становятся частью профессионального круга.

Продолжая выполнять свои обязанности качественно, сотрудник сохраняет стабильность и избегает конфликтов.

Кроме того, спокойная работа помогает не принимать решения под влиянием усталости или раздражения.

Как понять, что новое предложение действительно лучше

Когда появляется несколько вариантов, важно оценивать не только размер зарплаты. Значение имеют условия работы, возможности развития, коллектив, график и соответствие позиции долгосрочным целям.

Иногда привлекательное предложение может оказаться не лучшим выбором, если оно не дает профессионального роста или нарушает важные для человека условия.

Переход на новую работу лучше планировать тогда, когда есть четкое понимание, зачем нужен этот шаг.

Поиск новой работы, не уходя со старой, позволяет действовать более спокойно и взвешенно. Сохранение текущего места дает время оценить предложения и выбрать вариант, который действительно соответствует профессиональным и личным целям. Главное — подходить к процессу организованно и не забывать о качестве работы на текущей позиции.

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