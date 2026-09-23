Американский киномонтажер Эллиот Грэм покончил с собой

Фото: legion-media/Julie Edwards/Avalon

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За свою карьеру он успел поработать над такими проектами, как «Харви Милк», «Люди Икс 2» и «Возвращение Супермена», и был номинирован на премию «Оскар».

Голливудский монтажер Эллиот Грэм, известный по фильмам «Харви Милк», «Капитан Марвел» и «Стив Джобс», ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Ему было 50 лет. О смерти специалиста в соцсети Facebook* сообщил продюсер Дэн Джинкс, работавший над картинами «Красота по-американски», «Молоко».

Он опубликовал совместную фотографию с Грэмом и рассказал о его вкладе в создание фильма «Молоко».

«Фильм „Молоко“ не получился бы таким, каким он получился, без потрясающей работы нашего редактора Эллиота Грэма. За свою работу над картиной он был номинирован на премию „Оскар“. Вчера вечером я узнал, что в минувшие выходные он ушел из жизни», — написал Джинкс.

По данным судебно-медицинской службы округа Лос-Анджелес, причиной смерти монтажера стало самоубийство.

Эллиот Грэм родился 8 июня 1976 года в городе Клермонт, штат Калифорния. В 1999 году он окончил Нью-Йоркский университет, где изучал историю и кино.

Наибольшую известность Грэм получил как монтажер. Его работа над биографической драмой Гаса Ван Сента «Харви Милк» принесла ему номинацию на премию «Оскар» за лучший монтаж, а также номинацию Американской ассоциации монтажеров.

При создании фильма с Шоном Пенном в главной роли Грэм объединил постановочные сцены с архивными кадрами, передав атмосферу Сан-Франциско 1970-х годов. Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и выиграла две награды — за лучшую мужскую роль и оригинальный сценарий.

За свою карьеру Эллиот Грэм работал над такими проектами, как «Люди Икс 2», «Возвращение Супермена», «Стив Джобс», «Большая игра» и «Капитан Марвел». Также он выступал одним из продюсеров сериала «Траст».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.