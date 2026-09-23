Одиннадцатиклассница выпала из окна школы в Улан-Удэ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия на своем канале в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, подросток выпала из окна третьего этажа образовательного учреждения. Инцидент произошел около 12 часов дня. Школьница получила травмы различной степени тяжести. Девушка была госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося прокуратура Октябрьского района города начала проверку.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в руке у подростка взорвалась шариковая ручка. Школьник наполнил корпус канцелярского предмета порохом. Взрывчатое вещество он добыл из пистонов игрушечного пистолета.

В результате происшествия несовершеннолетний получил множественные раны и ссадины на левой кисти и правом предплечье, а также ушиб и гематому под ногтем мизинца.

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