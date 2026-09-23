Фото: Instagram**/familyshpakinvest

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Блогера заподозрили в публикациях с призывами, которые следствие связало с терроризмом.

Против блогера Александра Шпака* возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По версии следствия, в его публикациях могли быть призывы к террористической деятельности.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о видео, которое Шпак разместил в своем Telegram-канале до октября 2024 года. После проверки специалисты нашли в материале признаки призывов к терроризму, а также оправдания такой деятельности.

Какое именно видео стало причиной проверки, следователи не уточнили.

Александр Шпак известен как бодибилдер и блогер. После начала военной операции на Украине он критиковал действия российских властей и покинул Россию.

Это уже не первое дело против блогера. В сентябре 2024 года суд заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. По версии суда, поводом для разбирательства стал ролик о подрыве Каховской ГЭС. После вынесения приговора Шпака объявили в розыск.

В апреле 2025 года блогера внесли в реестр иностранных агентов. Ранее, в 2023 году, против него также рассматривали административное дело по статье об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст России внес режиссера Андрея Звягинцева* в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что кинематографист распространял недостоверные сведения о России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны